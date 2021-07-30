«МЮ», «Ливерпуль», «Милан», «Арсенал», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Сити» и «Тоттенхэм» вернулись в Ассоциацию европейских клубов после Суперлиги

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Ассоциация европейских клубов (ECA) согласилась вновь принять в состав 9 из 12 клубов, собиравшихся организовать Суперлигу Европы.

Членами организации вновь стали «Милан», «Арсенал», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Эти команды вместе с «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом» вышли из ECA в апреле, когда отказались от ранее взятых на себя обязательств перед УЕФА из-за запуска Суперлиги.

«ECA приняла во внимание признание клубов, что так называемый проект Суперлиги Европы не отвечал интересам широкого футбольного сообщества, а также их публичные заявления о полном отказе от этого проекта», – говорится в сообщении ECA.

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