Карпин о нападении России: «Соболев и Дзюба не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал пресс-конференцию, посвященную составу национальной команды, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
– Чтобы было чуть меньше вопросов. Это не расширенный, а удлиненный список. Еще все может поменяться из-за травм и двух туров РПЛ. Не все могут доехать до сбора в Новогорске. Только 23 августа примерно будет окончательный список. Кто-то может отвалиться.
– Почему такая линия нападения?
– У Заболотного пока еще травма. Но он уже готовится к игре с «Ахматом» в следующем туре. По словам нашего медицинского штаба, все должно быть нормально.
Соболев и Дзюба не в лучшей форме. По разным причинам. Артем даже не попал в основу «Зенита». Для того, чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб. Из этого исходит мой выбор.
– Обговаривали с Дзюбой, что он может не попасть в сборную?
– Я говорил со всеми, а не только с Дзюбой. Любой футболист может не попасть в этот список, – сказал Карпин.
Захарян, Смолов, Бакаев, Фернандес, Максименко, Тюкавин, Самошников, Песьяков, Осипенко и Терехов вызваны в сборную России
Дзюба, Соболев, Сафонов, Шунин, Семенов и Жирков не вызваны в сборную России
Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря