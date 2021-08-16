Карпин о «Матч ТВ»: «Футбол смотрю без комментариев. Губерниева слушаю только в биатлоне»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе комментаторов «Матч ТВ», которыми он руководил в 2017 году.

– Вы до того, как начали тренировать сборную России, «тренировали» сборную комментаторов. Вы тогда честно признавались, что мы вас немножко бесим своими словами. Изменили точку зрения с тех пор, смотрите матчи с комментарием? Или мы вас по-прежнему бесим и вы выключаете звук? – поинтересовался .

– Не могу сказать, бесите или нет, потому что смотрю без комментариев. Поэтому мне сложно сказать, – ответил Карпин.

– То есть комментатор вам как тренеру ничего интересного сообщить не может?

– Конечно, нет.

– А биатлон, другие виды спорта? – уточнил .

– Биатлон с комментарием, потому что я там ничего не понимаю, мне надо хоть въехать куда-то. Понять, о чем разговор вообще. Губерниева я слушаю только в биатлоне, – сказал Карпин.

На «Матч ТВ» Карпина привела Канделаки, он учил комментаторов тактике. «Ростов» боялся, что на ТВ ему интереснее, чем в клубе