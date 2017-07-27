Томас Дэйли: «В Играх-2020 участвовали 10 стран, где приверженность к ЛГБТ карается смертной казнью. Мне повезло, что я представляю Великобританию»

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Томас Дэйли прокомментировал то, что во время Игр-2020 его нетрадиционную ориентацию обсуждали на российских телеканалах.

«Я не знал ни о чем подобном, так как на Олимпиаде мы находились в «пузыре».

Как показывает история, все общественное определяется через опыт белого гетеросексуального мужчины. Если бы мы могли объединиться и смотреть на вещи с разных точек зрения, мир стал бы лучше.

Нам еще многое предстоит сделать. В этих Олимпийских играх участвовали 10 стран, в которых приверженность к ЛГБТ карается смертной казнью.

Мне очень повезло, что я представляю Великобританию и могу стоять на трамплине в то время, как у меня есть муж и сын, и не беспокоиться о каких-либо последствиях. Многие люди по всему миру находятся в менее удачных обстоятельствах.

Я надеюсь, что пример спортсменов поможет этим людям почувствовать себя менее одинокими, ощутить, что их ценят, что они могут чего-то добиться.

Когда я рос, я всегда знал, что я другой. Я слышал, как люди говорят плохие вещи обо мне. Вы никогда не чувствуете, что можете им ответить. Вы пожираете себя изнутри, и вам кажется, что вы всегда будете никем.

Нужно многое для того, чтобы выйти и рассказать о себе открыто. Такое может быть довольно пугающим, особенно в спорте, где фанаты могут это не принять.

Я не осознавал, какое влияние окажет мой пример на людей во всем мире. Я очень горжусь этим», – сказал Дэйли.

«Выходит эта мужичелла и поднимает штанги». Так «Первый» и «Россия-1» отработали тему ЛГБТ и спортсменов-трансгендеров на Олимпиаде

Томас Дэйли: «Был разочарован после Рио-2016. Но мой муж сказал, что наш сын увидит, как я становлюсь олимпийским чемпионом»