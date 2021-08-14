Валерий Карпин: «Лимит – вершина айсберга. Надо начинать с детских тренеров, без учителей дети не вырастут»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, как улучшить результаты российских клубов.

– За последние два сезона мы проигрывали… Кто у нас там? Венгрия, Румыния, Израиль, Норвегия, Швеция… Вас это тревожит?

– Конечно, тревожит, как и всех, наверное. И я считаю, что абсолютно правильно запускает сейчас реформы.

– Вы за отмену лимита?

– И за отмену лимита тоже. Но это не самое главное. Это верхушка айсберга.

– А что главное?

– Можно иметь поля, мячи, экипировку, что угодно. Можно построить самую современную и навороченную школу, но без учителей дети не вырастут.

Надо начинать именно с детских тренеров. Нам нужны учителя. Им нужно платить хорошие зарплаты, чтобы они не думали, тренируя детей, где бы еще заработать.

Понятно, что если мне надо прокормить семью, то мне надо думать, где заработать. С теми зарплатами, о которых я слышал, это нереально.

Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их в один день, месяц или даже год, – сказал Карпин Дмитрию Губерниеву в эфире .

Мостовой о Карпине: «Он как тренер пока не выиграл ни одного титула. За десять лет»