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Глава «Зенита» Медведев сообщил, что Ренан продолжит карьеру в другом клубе

Александр Медведев ответил на вопрос о будущем Ренана.

«Будущее Ренана? Он продолжит карьеру в другом клубе», – сказал председатель правления «Зенита».

Прошлый сезон 21-летний бразилец провел в саудовском «Аль-Шабабе» на правах аренды, сыграв 35 матчей и сделав 3 ассиста.

Ренан перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Коринтианса» и провел 18 матчей за петербургский клуб.

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Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
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