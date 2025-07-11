Глава «Зенита» Медведев сообщил, что Ренан продолжит карьеру в другом клубе

Александр Медведев ответил на вопрос о будущем Ренана.

«Будущее Ренана? Он продолжит карьеру в другом клубе», – сказал председатель правления «Зенита».

Прошлый сезон 21-летний бразилец провел в саудовском «Аль-Шабабе» на правах аренды, сыграв 35 матчей и сделав 3 ассиста.

Ренан перешел в «Зенит » летом 2023 года из «Коринтианса» и провел 18 матчей за петербургский клуб.