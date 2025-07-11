«Торпедо» откажется от покупки легионеров, но может сохранить состав (Metaratings)

В понедельник совет директоров «Торпедо определит задачу и состав на сезон.

По данным Metaratings, по тем футболистам, которые не хотят играть в Первой лиге, клуб рассмотрит предложения. Пока ни по одному игроку их не поступало. Если в «Торпедо» определятся с задачей, корректировка состава будет незначительной.

Команду может покинуть перуанский форвард Йорди Рейна, который прошлый сезон провел в аренде в «Родине». Футболист не проявляет желания играть в Первой лиге.

Кроме того, «Торпедо» отказалось от всех легионеров, которые были близки к подписанию или находились в разработке, в том числе от болгарского защитника Симеона Петрова.

10 июля «Торпедо » официально исключили из РПЛ .