Лапорта – Бартомеу: «222 млн от продажи Неймара были потрачены бездумно и со скоростью света»

Президент «Барселоны» прокомментировал ряд пунктов адресованного ему письма от экс-руководителя клуба .

«В седьмом пункте письма написано о том, что зарплаты выросли в связи с тем, что клубу необходимо было оставаться конкурентоспособным на фоне команд, принадлежащих государствам, и команд АПЛ.

Но правда такова, что спортивная политика клуба была катастрофичной. 222 миллиона евро, полученных в результате продажи , были потрачены бездумно и со скоростью света.

Это повлияло на зарплаты и амортизацию. И вот мы сейчас в таком положении. Дело в спортивной политике. Надо было поменять модель развития команды и больше доверять молодежной академии.

Также Бартомеу говорит, что мы простили Неймару 16,7 млн евро. Это ложь. Я хочу напомнить о том вреде, который был нанесен имиджу и финансам клуба из-за этого дела», – сказал Лапорта.

Экс-президент «Барсы» Бартомеу раскритиковал Лапорту. Он написал преемнику письмо из 10 пунктов