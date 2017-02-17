Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру

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Капитан ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру до 1 января 2022 года. 

Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА. 

«У меня накопилась усталость – и моральная, и физическая, замучили микротравмы.

За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами).

Выступала за сборную России трех возрастов.

Спустя годы все это дает о себе знать, я очень устала. Поэтому решила временно приостановить карьеру.

Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали», – цитирует Дмитриеву сайт ЦСКА. 
 
Дмитриева – олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Игр в Токио.

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