Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру

Капитан ЦСКА и сборной России по гандболу приостановила карьеру до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«У меня накопилась усталость – и моральная, и физическая, замучили микротравмы.

За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами).

Выступала за сборную России трех возрастов.

Спустя годы все это дает о себе знать, я очень устала. Поэтому решила временно приостановить карьеру.

Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали», – цитирует Дмитриеву сайт ЦСКА.



Дмитриева – олимпийская чемпионка , серебряный призер Игр в .