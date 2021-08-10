Гран-при в Китае отменен из-за проблем с логистикой, инфраструктурой и нежеланием властей страны смягчить антиковидные меры (Tele-sport)

Причиной отмены этапа Гран-при в китайском Чунцине стали проблемы с логистикой, инфраструктурой, а также неготовность страны пойти на смягчение антиковидных мер, сообщают близкие к ситуации источники Tele-sport.

Предполагается, что Китайская ассоциация фигурного катания пыталась согласовать с властями Китая послабления в отношении карантина, который сейчас при въезде в страну составляет 3 недели.

Кроме того, организаторы не могут провести соревнования в так называемом антиковидном «пузыре» из-за неразвитой инфраструктуры. Этап в Чунцине должен был пройти с 5 по 7 ноября.

Tele-sport также сообщает, что отмена турнира Asian Open в Пекине пока не планируется. Он состоится с 13 по 17 октября.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен. На турнире должны были выступить Щербакова, Коляда, Степанова и Букин