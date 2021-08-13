«Сельта» готова арендовать Фукса с правом выкупа. ЦСКА хочет сразу продать защитника

Защитник ЦСКА Бруно Фукс может продолжить карьеру в .

обратилась в московский клуб для обсуждения перехода бразильца, сообщает журналист TVGalicia Виктор Лопес.

Галисийский клуб намерен арендовать 22-летнего игрока с правом выкупа, ЦСКА хочет сразу продать футболиста.

Информацию о переговорах подтвердил агент Фукса Матеус Ассаф.

«[Переговоры] достаточно продвинутые», – сказал представитель игрока.

Фукс перешел в ЦСКА в 2020 году. За это время в составе команды он провел на поле лишь 13 минут в связи с травмами.