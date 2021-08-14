«Сочи» разгромил «Химки» (3:0) и вышел на 3-е место в РПЛ

В 4-м туре РПЛ «Сочи» одержал крупную победу над «Химками» (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Владимира Федотова, набрав 9 очков после четырех игр, идет 3-й в турнирной таблице, опережая «Динамо», у которого также 9 баллов, по разнице мячей.
- Дата проведения
- 16 августа, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Джанаев, Прохин (Маммана, 80), Юрганов, Барач, Маргасов, Цаллагов, Ангбан (Жоаозиньо, 76), Попов (Воробьев, 79), Юсупов (Павлов, 86), Заика, Барсов (Бурмистров, 46).
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Химки –
Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Трошечкин (Соколов, 46), Глушаков (Адеми, 83), Дагерстоль (Камышев, 85), Набиуллин, Себаи (Садыгов, 90), Кухарчук (Сабович, 46).
- Предупреждение:
- Сабович (79).