«Сочи» разгромил «Химки» (3:0) и вышел на 3-е место в РПЛ

В 4-м туре РПЛ одержал крупную победу над (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Владимира Федотова, набрав 9 очков после четырех игр, идет 3-й в турнирной таблице, опережая «Динамо», у которого также 9 баллов, по разнице мячей.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ