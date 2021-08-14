«Сочи» разгромил «Химки» (3:0) и вышел на 3-е место в РПЛ

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В 4-м туре РПЛ «Сочи» одержал крупную победу над «Химками» (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Владимира Федотова, набрав 9 очков после четырех игр, идет 3-й в турнирной таблице, опережая «Динамо», у которого также 9 баллов, по разнице мячей.

Сочи – Химки 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
16 августа, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Барсов, 2:0 – 54 Попов, 3:0 – 75 Попов.
СочиДжанаев, Прохин (Маммана, 80), Юрганов, Барач, Маргасов, Цаллагов, Ангбан (Жоаозиньо, 76), Попов (Воробьев, 79), Юсупов (Павлов, 86), Заика, Барсов (Бурмистров, 46).
ХимкиЛантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Трошечкин (Соколов, 46), Глушаков (Адеми, 83), Дагерстоль (Камышев, 85), Набиуллин, Себаи (Садыгов, 90), Кухарчук (Сабович, 46).
Предупреждение:
Сабович (79).

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