«Спартак» не может согласовать сумму выплат агентам Жиго для продления контракта

В вопросе продления контракта защитника со «Спартаком» существуют сложности, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«С пролонгацией контракта Жиго есть сложности: по моей информации, на данный момент стороны не могут согласовать сумму агентских выплат для представителей защитника.

Есть ощущение, что сторона игрока понимает – «Спартак» просто не может позволить себе потерять Жиго. Удобная ситуация, чтобы постараться выбить для себя лишний миллион евро на счастливую старость.

«Спартак» пытается сбивать цену, но получается пока так себе», – написал Алланазаров в телеграм-канале.

Ранее красно-белые продлили контракты с нападающим Александром Соболевым и защитником Георгием Джикией.

Жиго выступает за с 2018 года. Его статистику можно изучить здесь.