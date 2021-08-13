«Спартак» обсуждает с «Рейнджерс» трансфер опорника сборной Финляндии Камара («РБ Спорт»)

Полузащитник может продолжить карьеру в .

Интерес к финну проявляет , сообщает «РБ-Спорт». Красно-белые начали контактировать с шотландским клубом и обсуждают возможный трансфер.

25-летний опорник на Евро-2020 целиком отыграл все три матча за Финляндию, в том числе провел игру против России (0:1), в которой он получил желтую карточку. Статистика футболиста – здесь.

Еще одна звезда Финляндии – воспитанник «Арсенала». Его родители бежали из Сьерра-Леоне, стал футболистом из-за мечты мамы о Лондоне