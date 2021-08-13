Захарян, Смолов, Бакаев, Фернандес, Максименко, Тюкавин, Самошников, Песьяков, Осипенко и Терехов вызваны в сборную России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин представил список футболистов, которые будут готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Отметим, что в сборную не вызваны нападающие Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и еще ряд футболистов, выступавших на Евро-2020, а именно вратари Антон Шунин («Динамо») и Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Андрей Семенов («Ахмат»), Юрий Жирков (свободный агент, ранее – «Зенит») и Роман Евгеньев («Динамо») и полузащитник Магомед Оздоев («Зенит»), выбывший на 2-3 месяца по причине травмы колена.

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная России 1 сентября сыграет в Москве против команды Хорватии, 4 сентября в Никосии встретится с Кипром, а 7 сентября в Москве проведет матч с Мальтой.

Дзюба, Соболев, Сафонов, Шунин, Семенов и Жирков не вызваны в сборную России

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