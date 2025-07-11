Игорь Колыванов: «Безобразие, что сейчас нет ни одного россиянина в Европе, который бы себя проявил. Взять Захаряна – не надо уезжать в 19. Мышцы еще не готовы»
Игорь Колыванов высказался о российских игроках в Европе.
«Безобразие, что в последнее время нет ни одного российского футболиста в Европе, который проявил бы себя. Не буду брать Головина, хотя и он последний сезон провел крайне неудачно, с постоянными травмами. Даже были новости, что его выставили на трансфер, Саше нужно задуматься.
Взять того же Захаряна, который только восстановился, но у него опять травма. Не надо уезжать из России в 19 лет! Еще мышцы не готовы, ведь там другой уровень подготовки. Нужно ехать в 22-23 года, если ты не молодой Месси, Роналду или ван Бастен», – сказал экс-игрок «Болоньи».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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