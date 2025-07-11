Алонсо просит «Реал» подписать опорника. Этот вопрос обсудят

Хаби Алонсо хочет видеть нового опорного полузащитника в «Реале».

По данным Cadena SER, вопрос о том, стоит ли подписывать игрока на эту позицию, еще на закрыт.

Главный тренер команды попросил усилить позицию опорного хавбека, и эта тема еще будет обсуждаться им с «Реалом ».