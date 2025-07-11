Алонсо просит «Реал» подписать опорника. Этот вопрос обсудят
Хаби Алонсо хочет видеть нового опорного полузащитника в «Реале».
По данным Cadena SER, вопрос о том, стоит ли подписывать игрока на эту позицию, еще на закрыт.
Главный тренер команды попросил усилить позицию опорного хавбека, и эта тема еще будет обсуждаться им с «Реалом».
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Опубликовано: Sports
Источник: Cadena Ser
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