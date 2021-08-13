Общий долг «Барселоны» – 1,35 млрд евро. На зарплаты уходит 103% от доходов клуба, у конкурентов на 20-25% меньше

Президент «Барселоны» рассказал о финансовом состоянии клуба.

«Отрицательная величина чистых активов «Барсы» – 451 млн евро (это означает, что сумма долгов клуба превышает стоимость его имущества – примечание Sports.ru).

На зарплаты уходит 103% от суммы доходов клуба. Этот показатель на 20-25% больше, чем у наших конкурентов», – сообщил функционер.

Также президент «блауграны» отметил, что общий долг «Барсы» составляет 1,35 млрд евро: «Экономическое состояние клуба очень тревожное. Финансовое положение драматично».

Ранее Лапорта сообщил, что «Барса» понесет рекордные убытки в 487 млн евро по итогам сезона-2020/21 при ожидаемых потерях в 200 млн.