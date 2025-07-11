Депутат Роднина: «Если ты «Торпедо», прославленный клуб, тебе можно нарушать? Нет. За чистоту спорта нужно в первую очередь бороться внутри страны»

Ирина Роднина поддержала санкции по отношению к «Торпедо».

КДК РФС в четверг принял решение об исключении клуба из числа участников РПЛ сезона‑2025/26.

«Увы, проблемы с договорными матчами существуют в нашем футболе давно. Периодически волнами они возникают вновь. У нас есть все юридические права не только исключить клуб из лиги, но и наказать тех, кто непосредственно участвовал в организации договорного матча. Похвально, что ведется такая работа, что РФС ловит нарушителей и одинаково относится ко всем.

Если ты «Торпедо», прославленный клуб, тебе можно нарушать? Нет, конечно, нужно наказывать всех, кто провинился, независимо от регалий и значимости клуба. Раз начали наказывать большие клубы, значит, наступил такой момент для этого.

Я много слышала о проблемах с судейством, об этом очень часто и Карпин говорит. И в других городах РПЛ высказывали недовольство судейством, вплоть до губернаторов регионов.

Обидно, конечно, за «Торпедо », думаю, не все игроки и члены команды участвовали в этом. Но за чистоту спорта нужно в первую очередь бороться у себя внутри страны, я только приветствую это», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.