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Депутат Роднина: «Если ты «Торпедо», прославленный клуб, тебе можно нарушать? Нет. За чистоту спорта нужно в первую очередь бороться внутри страны»

Ирина Роднина поддержала санкции по отношению к «Торпедо».

КДК РФС в четверг принял решение об исключении клуба из числа участников РПЛ сезона‑2025/26. 

«Увы, проблемы с договорными матчами существуют в нашем футболе давно. Периодически волнами они возникают вновь. У нас есть все юридические права не только исключить клуб из лиги, но и наказать тех, кто непосредственно участвовал в организации договорного матча. Похвально, что ведется такая работа, что РФС ловит нарушителей и одинаково относится ко всем.

Если ты «Торпедо», прославленный клуб, тебе можно нарушать? Нет, конечно, нужно наказывать всех, кто провинился, независимо от регалий и значимости клуба. Раз начали наказывать большие клубы, значит, наступил такой момент для этого.

Я много слышала о проблемах с судейством, об этом очень часто и Карпин говорит. И в других городах РПЛ высказывали недовольство судейством, вплоть до губернаторов регионов.

Обидно, конечно, за «Торпедо», думаю, не все игроки и члены команды участвовали в этом. Но за чистоту спорта нужно в первую очередь бороться у себя внутри страны, я только приветствую это», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

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Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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