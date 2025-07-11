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ЦСКА заранее забронировал отель в Оренбурге на случай исключения «Торпедо»: «Логистических сложностей у нас не возникнет»

В ЦСКА заранее забронировали отель в Оренбурге на случай исключения «Торпедо».

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб заранее забронировал отель в Оренбурге на случай исключения «Торпедо» из Мир РПЛ. Армейцы в 1-м туре должны были играть с «Торпедо», но теперь проведут игру с «Оренбургом».

«Все же все наши мысли на сегодняшний день связаны с ближайшей встречей, с завтрашним матчем за Суперкубок против «Краснодара». А что касается матча в рамках первого тура РПЛ, то мы, как и все, следили за новостями, но кто‑то не просто следил, а действовал, исходя из своего исключительного опыта. В частности, начальник команды Александр Григорьевич Стельмах.

Григорич давным‑давно уже, видя происходящее, забронировал отель в Оренбурге, а также подготовил чартер, поэтому никаких логистических сложностей у нас с изменениями состава участников не возникнет», – сказал Брейдо.

Встреча между «Оренбургом» и ЦСКА пройдет 21 июля.

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КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoОренбург
logoТорпедо
Кирилл Брейдо
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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