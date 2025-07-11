Осипенко – самый популярный игрок Фэнтези РПЛ среди первой 1000 команд
Самые активные фэнтези-менеджеры уже собрали стартовые версии своих составов.
Динамовца Максима Осипенко (защ, 6) выбрали 30,6% игроков – он самый популярный в запущенном сегодня Фэнтези РПЛ.
Следом за ним:
2. Иван Сергеев, «Динамо» (нап, 7,5) – 27,4%
3. Джон Кордоба, «Краснодар» (нап, 11) – 26%
4. Ярослав Гладышев, «Динамо» (пзщ, 9) – 22,4%
5. Станислав Агкацев, «Краснодар» (вр, 6) – 21,9%
6. Дуглас Сантос, «Зенит» (защ, 6) – 20,8%
7. Алексей Батраков, «Локомотив» (пзщ, 10) – 18,2%
8. Маркиньос, «Спартак» (пзщ, 8,5) – 17,3%
9. Матвей Кисляк, ЦСКА (пзщ, 7) – 16,2%
10. Игорь Дивеев, ЦСКА (зщ, 6) – 15,4%
Кто выиграет Суперкубок России?5233 голоса
Краснодар
ЦСКА
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости