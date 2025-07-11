Фэнтези
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Осипенко – самый популярный игрок Фэнтези РПЛ среди первой 1000 команд

Самые активные фэнтези-менеджеры уже собрали стартовые версии своих составов.

Динамовца Максима Осипенко (защ, 6) выбрали 30,6% игроков – он самый популярный в запущенном сегодня Фэнтези РПЛ.

Следом за ним:

2. Иван Сергеев, «Динамо» (нап, 7,5) – 27,4%

3. Джон Кордоба, «Краснодар» (нап, 11) – 26%

4. Ярослав Гладышев, «Динамо» (пзщ, 9) – 22,4%

5. Станислав Агкацев, «Краснодар» (вр, 6) – 21,9%

6. Дуглас Сантос, «Зенит» (защ, 6) – 20,8%

7. Алексей Батраков, «Локомотив» (пзщ, 10) – 18,2%

8. Маркиньос, «Спартак» (пзщ, 8,5) – 17,3%

9. Матвей Кисляк, ЦСКА (пзщ, 7) – 16,2%

10. Игорь Дивеев, ЦСКА (зщ, 6) – 15,4%

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Кто выиграет Суперкубок России?5233 голоса
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoИван Сергеев
logoДжон Кордоба
logoЯрослав Гладышев
logoЗенит
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoДуглас Сантос
logoСтанислав Агкацев
logoСпартак
logoЛокомотив
logoИгорь Дивеев
logoАлексей Батраков
logoМатвей Кисляк
logoЦСКА
logoМаркиньос Коста
logoФэнтези
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