Самые активные фэнтези-менеджеры уже собрали стартовые версии своих составов.

Динамовца Максима Осипенко (защ, 6) выбрали 30,6% игроков – он самый популярный в запущенном сегодня Фэнтези РПЛ .

Следом за ним:

2. Иван Сергеев , «Динамо» (нап, 7,5) – 27,4%

3. Джон Кордоба , «Краснодар» (нап, 11) – 26%

4. Ярослав Гладышев , «Динамо » (пзщ, 9) – 22,4%

5. Станислав Агкацев , «Краснодар » (вр, 6) – 21,9%

6. Дуглас Сантос , «Зенит » (защ, 6) – 20,8%

7. Алексей Батраков , «Локомотив » (пзщ, 10) – 18,2%

8. Маркиньос , «Спартак » (пзщ, 8,5) – 17,3%

9. Матвей Кисляк , ЦСКА (пзщ, 7) – 16,2%

10. Игорь Дивеев , ЦСКА (зщ, 6) – 15,4%

👉 Собрать команду в Фэнтези РПЛ