Два серебра в баскете 3х3, героическая бронза Таймазовой и обидная – Нагорного, Азмун между «Байером» и «Зенитом», Шомуродов в «Роме», Хабиб в топе Forbes, открылся рынок НХЛ и другие новости

1. Россия 28 июля осталась без золотых медалей в Токио, однако несколько наград наши спортсмены завоевали. Порадовали баскетболисты – в новом формате 3х3, который феерично дебютировал на Играх, серебряные медали получили и мужская команда (уступила в финале Латвии – из-за порванной кроссовки), и женская (проиграла американкам). Вы не в теме? Срочно читайте наши впечатления прямо с арены.

В плавании наши мужчины также взяли серебро в эстафете 4x200 м. Героическую бронзу завоевала в дзюдо Мадина Таймазова – несмотря на страшную гематому. А вот третье место Нагорного в личном многоборье по спортивной гимнастике напротив расстроило – в первую очередь самого Никиту, ведь до серебра не хватило всего 0,034 балла.

Нельзя не отметить сухую победу волейбольной сборной России над Бразилией.

В медальном зачете на первое место вышла Япония, Россия – на четвертой позиции. Сегодня разыгрывают еще 17 комплектов медалей.

2. «Байер» твердо намерен подписать Азмуна: уже договорился с игроком, а «Зениту» предложил 14 млн евро. Иранцу дают 5-летний контракт с зарплатой 2,8 млн евро в год. В Питере не сдаются и предлагают форварду продлить соглашение, Семак утверждает, что переговоры ни с кем не ведутся. Но на случай ухода Сердара у «Зенита» уже есть три кандидата на замену.

К слову, интерес к Азмуну сохраняет и «Рома», однако в Италии пишут, что команда Жозе Моуринью все же выбрала Эльдора Шомуродова, за которого заплатит «Дженоа» 16-18 млн евро.

3. Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes самых успешных звезд России. Дзюба, Овечкин, Медведев и Плющенко попали в топ-50.

4. В НХЛ открылся рынок, и первый же день подарил несколько громких сделок. «Чикаго» обменял Задорова в «Калгари», Дадонов из «Оттавы» отправился в «Вегас». Пойнт подписал 8-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 9,5 млн долларов, а «Сиэтл» взял еще одного вратаря – Филиппа Грубауэра, игравшего за «Колорадо». Все сделки вы найдете в нашем подробном материале об открытии рынка.

5. Даниил Медведев отказался отвечать на провокационный вопрос о клейме мошенников на российских спортсменах. Песков и Милонов возмущены, а журналист уверяет, что его не так поняли.

6. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симоне Байлс, снявшаяся ранее с командного многоборья, не выступит и в личном многоборье на Олимпиаде-2020.

7. Назначены судьи на 2-й тур РПЛ: Матюнин обслужит матч ЦСКА – «Локомотив», Казарцев будет на ВАР.

8. По данным Outsports, На Олимпиаде-2020 выступят по меньшей мере 169 спортсменов, представляющих ЛГБТ.

9. Месси подпишет контракт с «Барсой» в начале августа, до этого он не будет тренироваться с командой. Аргентинец пока не прибыл в расположение сине-гранатовых.

10. На футбольном турнире Олимпиады в 1/4 финала пробились Испания и Бразилия, Германия, Аргентина и Франция выбыли.

11. «Фиорентина» намерена избавиться от Кокорина и уже предложила его нескольким клубам.

12. В Англии ограничили число сильных ударов головой до 10 в неделю на тренировках в рамках борьбы с травмами мозга.

13. Судью Шимарыгина за ставки пожизненно отстранили от футбола – откуда у арбитра ФНЛ такие деньги?

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