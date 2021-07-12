«Рома» арендует Шомуродова с обязательным выкупом за 16-18 млн евро. Контракт – до 2026 года

Форвард Эльдор Шомуродов близок к уходу из .

Как утверждает журналист Николо Скира, «Рома» арендует игрока с обязательством выкупить его за 16 млн евро. При этом «Дженоа» еще получит определенный процент в случае последующей продажи футболиста. Контракт с Шомуродовым будет рассчитан до 2026 года.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки оценивается в 18 млн евро.

В прошлом сезоне Шомуродов забил 8 голов за 31 игру в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Аренда Шомуродова обойдется «Роме» в 2,5 млн евро. Сумма трансфера превысит 16 млн (РБК)