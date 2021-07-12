Олимпиада-2020. Футбол. Испания и Бразилия вышли в 1/4 финала, Германия, Аргентина и Франция выбыли

Сегодня на Олимпиаде-2020 прошли матчи 3-го тура группового этапа футбольного турнира.

Участниками 1/4 финала стали сборные Бразилии, Кот-д’Ивуара, Испании, Египта, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии и Мексики. Германия, Аргентина и Франция не вышли в плей-офф.

Токио, Япония

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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