Олимпиада-2020. Футбол. Испания и Бразилия вышли в 1/4 финала, Германия, Аргентина и Франция выбыли

Сегодня на Олимпиаде-2020 прошли матчи 3-го тура группового этапа футбольного турнира.
Участниками 1/4 финала стали сборные Бразилии, Кот-д’Ивуара, Испании, Египта, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии и Мексики. Германия, Аргентина и Франция не вышли в плей-офф.
Токио, Япония
Групповой этап
- Дата проведения
- 28 июля, 11.00, «Сайтама-2002»
- Голы:
- 0:1 – 14 Матеус Кунья, 1:1 – 27 Аль-Амри, 1:2 – 76 Ришарлисон, 1:3 – 90 Ришарлисон.
-
Саудовская Аравия U-23 –
Бохари, Аль-Амри, Абдельхамид, Аль-Досари (Аль-Ганнам, 89), Аль-Шахрани, Аль-Наджи (Гариб, 61), Хинди, Аль-Хассан (Али, 61), Аль-Фарадж (Аль-Омран, 89), Аль-Досари, Аль-Хамдан (Аль-Аммар, 77).
-
Бразилия U-23 –
Сантос, Диего Карлос, Арана (Абнер, 90), Нино, Дани Алвес, Бруно Гимараэс (Габриэл Менино, 84), Матеус Энрике, Антони (Малком, 46), Матеус Кунья (Мартинелли, 84), Ришарлисон, Клаудиньо (Рейньер, 71).
- Предупреждения:
- Арана (26), Аль-Шахрани (29), Али (74), Аль-Досари (80), Бохари (90), Мартинелли (90), Дани Алвес (90).
- Дата проведения
- 28 июля, 11.00, «Мияги Стэдиум»
-
Германия U-23 –
Мюллер, Хенрихс, Раум, Удуохай, Торунарига, Амири (Шлоттербек, 88), Майер (Штах, 79), Арнольд (Левен, 46), Рихтер (Тойхерт, 62), Ахе, Крузе.
-
Кот-д`Ивуар U-23 –
Тапе, Синго, Диалло, Байи, Дабила, Думбия (Диалло, 57), Кессиэ, Градель, Кейта, Дао, Куаме (Уаттара, 90).
- Дата проведения
- 28 июля, 11.30, «Ниссан Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 12, пенальти Хван Ый Чжо, 2:0 – 19, пенальти Вон Ду Чжэ, 3:0 – 45 Хван Ый Чжо, 4:0 – 52, пенальти Хван Ый Чжо, 5:0 – 64 Ким Чжин Я, 6:0 – 82 Ли Кан Ин.
-
Южная Корея U-23 –
Сон Бом Гын, Чжон Тхэ Ук, Пак Чжи Су, Соль Ен У, Кан Юн Сон (Ким Чжэ У, 57), Ким Чжин Гю, Ким Чжин Я, Вон Ду Чжэ (Ким Дон Хен, 72), Квон Чхан Хун (Ли Дон Ген, 73), Ли Дон Чжун (Ом Вон Сан, 46), Хван Ый Чжо (Ли Кан Ин, 57).
-
Гондурас U-23 –
Гуити, Декас, Мальдонадо, Мелендес, Нуньес, Родригес (Альварес, 70), Рейес, Пальма (Мелендес, 43), Пинеда (Ривас Виндель, 46), Олива, Мартинес (Веласкес, 46).
- Удаление:
- Мелендес (39).
- Дата проведения
- 28 июля, 11.30, «Саппоро Доум»
-
Румыния U-23 –
Аиоани, Киндриш (Дякону, 78), Гицэ, Ратиу, Григоре, Флореску (Сефер, 87), Штефан, Дулка (Чобану, 78), Марин, Добре (Георге, 78), Сынтян (Ганя, 59).
-
Новая Зеландия U-23 –
Вуд, Какасе, Эллиотт (Ингэм, 46), Пейнакер, Стаменич, Стенснесс, Белл, Джаст, Вуд, Гарбетт (Льюис, 72), Чемпнесс (Маккоуэтт, 46).
- Дата проведения
- 28 июля, 14.00, «Мияги Стэдиум»
-
Австралия U-23 –
Гловер, Суттар, Пирьес (Арзани, 46), Роулз, Кинг, Уэлс (Bagueloc'rich, 63), Жанро (Баккус, 46), Денг, Тилио, Д`Агостино (Уоттс, 90), Меткалф (Девлин, 90).
-
Египет U-23 –
Эль-Шенави, Эль-Эраки, Галаль, Эль-Фоту, Хегази, Собхи (Махер, 90), Тавфик (Ашур, 90), Мохамед (Адель, 79), Хамди, Райан (Манси, 79), Мохсен (Хамди, 61).
- Дата проведения
- 28 июля, 14.00, «Сайтама-2002»
-
Испания U-23 –
Унаи Симон, Хиль (Вальехо, 88), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Педри (Солер, 74), Мерино (Монкайола, 88), Асенсио, Ольмо (Хиль, 85), Ойарсабаль (Рафа Мир, 74), Субименди, Кукурелья.
-
Аргентина U-23 –
Ледесма, Эррера, Медина, Перес, Мак Аллистер (Пайеро, 55), Браво (Мосевич, 83), Вера (Коломбатто, 55), Бельмонте, Барко (де ла Вега, 46), Гайч, Урси (Альмада, 70).
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30, «Саппоро Доум»
-
ЮАР U-23 –
Уильямс, Мукумела (Малангу, 67), Мохамме, Флерс, Малепе, Селе (Моселе, 83), Махлаци, Мокуна, Кодисанг (Фрослер, 61), Сингх, Макгопа (Нгобо, 83).
-
Мексика U-23 –
Очоа, Лоронья, Монтес, Санчес (Мора, 71), Ромо, Антуна (Ангуло, 77), Кордова (Эскивель, 71), Ангуло, Вега (Лайнес, 77), Мартин (Агирре, 75), Родригес.
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30, «Ниссан Стэдиум»
-
Франция U-23 –
Бернардони, Мишлен, Каси, Калулу (Саньян, 62), Бека-Бека, Саванье (Ле Фе, 38), Тузар, Товен, Пембеле (Бар, 62), Коло-Муани, Жиньяк.
-
Япония U-23 –
Тани, Сакаи (Хасиока, 55), Йосида, Накаяма, Томиясу, Кубо (Мийоси, 46), Хатате, Эндо (Итакура, 72), Танака (Маэда, 80), Доан (Сома, 72), Уэда.
- Удаление:
- Коло-Муани (74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.