Вратарь Грубауэр подписал 6-летний контракт с «Сиэтлом» с кэпхитом 5,9 млн долларов в год. У «Кракена» еще есть Дриджер и Ванечек

Теги переходы Колорадо НХЛ Филипп Грубауэр Сиэтл Крис Дриджер Витек Ванечек Хоккей

«Сиэтл» подписал контракт с вратарем Филиппом Грубауэром.

Соглашение с 29-летним немцем рассчитано на 6 лет, а его средняя зарплата составит 5,9 млн долларов (общая сумма контракта – 35,4 млн долларов)

В минувшем сезоне голкипер вошел в тройку лучших по итогам голосования за обладателя «Везина Трофи».

В 40 матчах регулярного чемпионата Грубауэр, выступая за «Колорадо», отражал 92,2% бросков при коэффициенте надежности 1,95. В плей-офф провел 10 матчей (91,4%, 2,61).

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3,33 млн долларов.

В состав вратарской линии «Кракена» на данный момент также входят Крис Дриджер и Витек Ванечек.

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