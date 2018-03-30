Олимпиада-2020. Волейбол. Россия обыгрывает Бразилию после первого сета, Аргентина на тай-брейке победила Францию, другие матчи

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут матчи группового этапа в мужском волейбольном турнире. Россия играет с Бразилией, Аргентина на тай-брейке обыграла Францию. 

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Бразилия – Россия – 0-1 (22:25, 7:9, идет второй сет)

США – Тунис – 3-1 (25:14, 23:25, 25:14, 25:23)

Аргентина – Франция – 3-2 (23:25, 25:17, 25:20, 15:25, 15:13)

Турнирное положение: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), США – 2-1 (6), Бразилия – 2-0 (5), Франция – 1-2 (5), Аргентина – 1-2 (3), Тунис – 0-3 (0).

Группа A

Канада – Иран – 3-0 (25:16, 25:20, 25:22)

Польша – Венесуэла – 3-1 (25:16, 25:13, 18:25, 25:15)

Япония – Италия – 13.40

Турнирное положение: Польша – 2-1 (7), Япония – 2-0 (6), Иран – 2-1 (5), Канада – 1-2 (4), Италия – 1-1 (2), Венесуэла – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа выходят в четвертьфинал.

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