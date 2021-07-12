Семак об Азмуне: «Пока нет предметных переговоров. Он игрок «Зенита» на 100% на сегодняшний день»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным уходом форварда Сердара Азмуна.

– Какова ситуация с Азмуном на данный момент? Кто-то отправляет его в «Рому», кто-то – в «Байер». Хотелось бы услышать информацию от из первых уст.

– Никакой конкретной информации сейчас нет. Сердаром интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет.

Азмун готовится вместе с командой. Естественно, это футбол, и все может измениться, но на сегодняшний день он игрок «Зенита» на 100%.

– Ваша позиция прежняя – не удерживать никого из игроков?

– Если предложение устраивает клуб, то вопросов нет. Желание игрока попробовать себя в другом более сильном турнире только приветствуется, – сказал тренер.

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