В Англии ограничили число сильных ударов головой до 10 в неделю на тренировках. Так борются с риском травм мозга

В Англии ограничат игру головой на тренировках.

С сезона-2021/22 клубы , Чемпионшипа, женских чемпионатов, а также национальные сборные должны будут следовать разработанным рекомендациям, чтобы снизить риск травм мозга у игроков.

Профессиональным клубам дадут указание ограничить количество сильных ударов головой до 10 за тренировочную неделю. Под сильным ударом головой понимаются те, что следуют после паса более чем на 35 метров либо после навесов с фланга, угловых или штрафных.

В дальнейшем клубам разошлют инструкции, как обучить игроков бить головой с меньшей силой. Ограничения не коснутся самих матчей, только тренировок.