Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Хашимото лидирует в многоборье после первого снаряда, Нагорный – 6-й, Далалоян – 11-й

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в личном многоборье по спортивной гимнастике.
В финале выступят россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян, прошедшие квалификацию со 2-м и 6-м результатами соответственно.
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Личное многоборье
Мужчины
Финал
После 1 снаряда из 6
1. Дайки Хашимото (Япония) – 14,833 (вольные упражнения)
2. Сяо Жотэн (Китай) – 14,700 (вольные упражнения)
3. Кайо Соуза (Бразилия) – 14,500 (кольца)...
6. Никита Нагорный (Россия) – 14,433 (вольные упражнения)...
11. Артур Далалоян (Россия) – 14,050 (вольные упражнения)
Результаты в квалификации:
1. Дайки Хашимото (Япония) – 88,531
2. Никита Нагорный (Россия) – 87,897
3. Сяо Жотэн (Китай) – 87,732
4. Сун Вэй (Китай) – 87,298
5. Джо Фрейзер (Великобритания) – 86,298
6. Артур Далалоян (Россия) – 85,957
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