Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Хашимото лидирует в многоборье после первого снаряда, Нагорный – 6-й, Далалоян – 11-й

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в личном многоборье по спортивной гимнастике.

В финале выступят россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян, прошедшие квалификацию со 2-м и 6-м результатами соответственно.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Личное многоборье

Мужчины

Финал



После 1 снаряда из 6

1. Дайки Хашимото (Япония) – 14,833 (вольные упражнения)

2. Сяо Жотэн (Китай) – 14,700 (вольные упражнения)

3. Кайо Соуза (Бразилия) – 14,500 (кольца)...

6. Никита Нагорный (Россия) – 14,433 (вольные упражнения)...

11. Артур Далалоян (Россия) – 14,050 (вольные упражнения)

Результаты в квалификации:

1. Дайки Хашимото (Япония) – 88,531

2. Никита Нагорный (Россия) – 87,897

3. Сяо Жотэн (Китай) – 87,732

4. Сун Вэй (Китай) – 87,298

5. Джо Фрейзер (Великобритания) – 86,298

6. Артур Далалоян (Россия) – 85,957

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника