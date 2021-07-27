Олимпиада. Баскетбол 3x3. Мужчины. 1/2 финала. Россия разгромила Сербию, Бельгия встретится с Латвией

В среду, 28 июля, на Олимпиаде в Токио проходят решающие матчи баскетбольного турнира 3x3 среди мужских команд.
Россия неожиданно разгромила победителя группового этапа Сербию (21:10) и вышла в финал. Это первое поражение сербской сборной на турнире. Бельгия встретится с Латвией.
Позже в этот же день состоятся матч за 3-е место и финал. Игра за золото с участием российской сборной начнется в 16:25 по московскому времени.
Олимпийский турнир по баскетболу 3x3
Токио, Япония
Мужчины
1/2 финала
Сербия – РОССИЯ – 10:21
Сербия: Булут (5), Васич (2), Ратков (2), Майсторович (1).
РОССИЯ: Зуев (11), Карпенков (5), Шаров (3), Писклов (2).
28 июля. 11:30
Бельгия – Латвия
28 июля. 12:40
Матч за 3-е место
28 июля. 15.15
Финал
28 июля. 16.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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