Олимпиада. Баскетбол 3x3. Мужчины. 1/2 финала. Россия разгромила Сербию, Бельгия встретится с Латвией

В среду, 28 июля, на в Токио проходят решающие матчи баскетбольного турнира 3x3 среди мужских команд.

Россия неожиданно разгромила победителя группового этапа Сербию (21:10) и вышла в финал. Это первое поражение сербской сборной на турнире. Бельгия встретится с Латвией.

Позже в этот же день состоятся матч за 3-е место и финал. Игра за золото с участием российской сборной начнется в 16:25 по московскому времени.

Олимпийский турнир по баскетболу 3x3

Токио, Япония

Мужчины

1/2 финала

Сербия – РОССИЯ – 10:21

Сербия: Булут (5), Васич (2), Ратков (2), Майсторович (1).

РОССИЯ: Зуев (11), Карпенков (5), Шаров (3), Писклов (2).

28 июля. 11:30

Бельгия – Латвия



28 июля. 12:40

Матч за 3-е место

28 июля. 15.15

Финал

28 июля. 16.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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