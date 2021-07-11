Делф о вакцинации: «Конспирологией теперь называют веру в то, что иммунитет выполнит свою работу»

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Полузащитник «Эвертона» Фабиан Делф высказался о вакцинации после информации о том, что до 1 октября все игроки и тренеры клубов АПЛ должны будут привиться против коронавируса.

«Конспирологией теперь называют веру в то, что иммунная система способна выполнить работу, для которой создана», – сказано в записи, опубликованной в историях в инстаграме Делфа.

При этом футболист ссылается на организацию The Healing Chamber, продающую товары и предоставляющую услуги в области так называемой холистической медицины – течения альтернативной медицины, нацеленной на лечение «человека в целом», а не конкретных заболеваний.

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