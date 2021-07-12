Аренда Шомуродова обойдется «Роме» в 2,5 млн евро. Сумма трансфера превысит 16 млн (РБК)

Теги Рома серия А Италия возможные трансферы Дженоа Эльдор Шомуродов Футбол

«Рома» и «Дженоа» обсуждают трансфер нападающего Эльдора Шомуродова.

«Стороны достигли понимания в вопросе перехода. В эти дни идут финальные переговоры по точной стоимости игрока.

Есть договоренность по структуре трансфера – аренда с последующим правом обязательного выкупа.

Аренда обойдется римлянам в 2,5 млн евро. Последующий трансфер превысит 16 млн евро», – сообщил источник РБК.

Кроме того, сумма трансфера составит в районе 19-21 млн евро в случае достижений игрока – количество игр за команду и забитые мячи.

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