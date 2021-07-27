Медведев – на вопрос, несут ли российские спортсмены клеймо мошенников: «Впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно»

Россиянин Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал получил вопрос: «Российские спортсмены на этих Играх имеют клеймо мошенников? Как вы к этому относитесь?»

«Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть».

Из-за допинг-скандалов сборная России в Токио выступает без флага и гимна – как сборная ОКР.

Журналист, спросивший Медведева о клейме мошенников: «Странно, что он так отреагировал. Может, он просто не понял вопрос»

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