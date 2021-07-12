Матюнин обслужит матч ЦСКА – «Локо», Казарцев – на ВАР. Назначения судей на 2-й тур РПЛ

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РФС объявил о назначении судей на матчи 2-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Николай Богач; инспектор – Игорь Синер.

«Арсенал» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Николай Левников.

«Уфа» – «Динамо»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Максим Ковалев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА«Локомотив»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Алексей Стипиди; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.

«Урал» – «Нижний Новгород»: судья – Алексей Амелин; ассистенты судьи – Денис Березнов, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Химки»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Андрей Болотенков; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Французов.

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