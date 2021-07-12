Хабиб возглавил рейтинг самых успешных звезд России. Дзюба, Овечкин, Медведев, Плющенко, Акинфеев – в топ-50 (Forbes)

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Forbes составил рейтинг самых успешных звезд России.

Рейтинг составлялся с учетом двух показателей: доходы за год и популярность, зависящая от упоминаний в СМИ и соцсетях, поисковых запросов и количества подписчиков в Instagram и YouTube.

В список из 50 человек попало несколько спортсменов. Рейтинг возглавил экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Топ-50 самых успешных звезд России по версии Forbes (спортсмены):

1. Хабиб Нурмагомедов (ММА, общий рейтинг – 89.04, доход за год – 12 млн долларов);

6. Александр Овечкин (хоккей, «Вашингтон» – 52.21, 12,2 млн долларов);

9. Артем Дзюба (футбол, «Зенит» – 48.42, 5 млн долларов);

16. Артемий Панарин (хоккей, «Рейнджерс» – 36.53, 9,9 млн долларов);

19. Даниил Медведев (теннис – 34.28, 8,4 млн долларов);

22. Андрей Василевский (хоккей, «Тампа-Бэй» – 31.26, 8,9 млн долларов);

26. Евгений Малкин (хоккей, «Питтсбург» – 26.37, 7,1 млн долларов);

31. Никита Кучеров (хоккей, «Тампа-Бэй» – 23.39, 6,5 млн долларов);

38. Евгений Плющенко (фигурное катание – 20.02, 2,5 млн долларов);

41. Андрей Рублев (теннис – 19.02, 4 млн долларов);

43. Александр Головин (футбол, «Монако» – 17.6, 4,1 млн долларов);

48. Игорь Акинфеев (футбол, ЦСКА – 15.59, 3 млн долларов).

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

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