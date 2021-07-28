Грегг Попович – о сложных отношениях США и Ирана: «Люди из разных стран ладят друг с другом гораздо лучше, чем их правительства»

Главный тренер баскетбольной сборной США Грегг Попович после разгромной победы над Ираном (120:66) на Олимпиаде в Токио отметил то, насколько уважительно друг к другу отнеслись баскетболисты двух стран, долгое время находящихся в политической конфронтации.

Опытный специалист заявил, что спортивные состязания помогают странам преодолевать разногласия. Сегодня американские и иранские баскетболисты аплодировали друг другу после исполнения национальных гимнов. Перед матчем спортсмены тепло поприветствовали друг друга, а после игры пожали руки.

«Если говорить в целом, люди из разных стран ладят друг с другом гораздо лучше, чем их правительства. Как только дело доходит до политиков, все становится намного сложнее», – сказал Попович.

Уважительное отношение игроков друг к другу в сегодняшнем матче напомнило о событиях чемпионата мира по футболу 1998 года, когда иранцы подарили соперникам из США цветы в знак уважения. Обе команды тогда сделали совместную фотографию, матч закончился победой Ирана со счетом 2:1.

помогает преодолеть эти разногласия. Нет ничего удивительного в том, что тренерам нравится проводить встречи друг с другом, разговаривать и обмениваться опытом, что игроки проявляют порядочность и относятся друг к другу с уважением.

Просто хочется, чтобы так же дела обстояли и в реальной жизни», – подытожил Попович.

Грегг Попович приезжал в Советский Союз в разгар Холодной войны. Он служил в ЦРУ и играл в баскетбол

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