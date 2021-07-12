Месси подпишет контракт с «Барсой» в начале августа. До этого он не будет тренироваться с командой

Нападающий Лионель Месси по-прежнему не подписал контракт с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport, аргентинец не приступит к тренировкам с командой, пока не подпишет новое соглашение. Сейчас он находится в отпуске со своей семьей.

Ожидается, что договор будет заключен в начале следующего месяца. Наиболее вероятная дата – 2 августа.

После подписания контракта Месси пройдет медобследование и будет тренироваться в Барселоне вместе с Серхио Агуэро и Эмерсоном Апаресидо, дожидаясь возвращения основной команды со сбора в Германии.