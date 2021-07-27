Олимпиада-2020. Плавание. Чупков, Чимрова и Колесников выступят в финалах

29 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут финальные заплывы на пяти дистанциях.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Плавание

800 м, вольный стиль, мужчины

4.30

200 м, брасс, мужчины

4.44

Российский участник:

200 м, баттерфляй, женщины

5.28

Российская участница:

100 м, вольный стиль, мужчины

5.37

Российский участник:

4x200 м, вольный стиль, женщины

6.31

Сборная России выступит в заплыве.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника