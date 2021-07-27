Олимпиада-2020. Плавание. Чупков, Чимрова и Колесников выступят в финалах

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен Олимпиада-2020 Светлана Чимрова Антон Чупков Климент Колесников Водные виды

29 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут финальные заплывы на пяти дистанциях.

Олимпийские игры-2020 

Токио, Япония

Плавание

800 м, вольный стиль, мужчины

4.30

200 м, брасс, мужчины

4.44

Российский участникАнтон Чупков

200 м, баттерфляй, женщины

5.28

Российская участницаСветлана Чимрова

100 м, вольный стиль, мужчины

5.37

Российский участникКлимент Колесников

4x200 м, вольный стиль, женщины

6.31

Сборная России выступит в заплыве.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

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