Олимпиада-2020. Плавание. Чупков, Чимрова и Колесников выступят в финалах

29 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут финальные заплывы на пяти дистанциях.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Плавание
800 м, вольный стиль, мужчины
4.30
200 м, брасс, мужчины
4.44
Российский участник: Антон Чупков
200 м, баттерфляй, женщины
5.28
Российская участница: Светлана Чимрова
100 м, вольный стиль, мужчины
5.37
Российский участник: Климент Колесников
4x200 м, вольный стиль, женщины
6.31
Сборная России выступит в заплыве.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
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