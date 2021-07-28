Алжан Жармухамедов: «Баскетбол 3х3 — это разве вид спорта? Еще можно в жмурки и салки на Олимпиаде играть»

Олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов высказал свое мнение о баскетболе 3х3.

3х3 — это разве вид спорта? Это вид развлечения – можно пойти во двор поиграть. Как и скейтборд – тоже якобы вид спорта. Еще можно в жмурки и салки на играть – это то же самое.

В свое время мы играли три на три только во дворе, чтобы отработать какие-то элементы и научиться лучше играть в настоящий баскетбол», — передает слова Жармухамедова «Чемпионат».

В среду мужская и женская сборные России завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Токио.

Россия покоряет новейший олимпийский спорт: два серебра, пение вместе с Бахом, претензии к судьям и кроссовка, замотанная скотчем

Близняшки, у которых сегодня день рождения, взяли серебро в баскетболе 3х3. В спорт их привела мама (тоже занималась баскетболом)

Россия проиграла золото 3х3 из-за порванной кроссовки👣