Алжан Жармухамедов: «Баскетбол 3х3 — это разве вид спорта? Еще можно в жмурки и салки на Олимпиаде играть»

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Олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов высказал свое мнение о баскетболе 3х3.

«Баскетбол 3х3 — это разве вид спорта? Это вид развлечения – можно пойти во двор поиграть. Как и скейтборд – тоже якобы вид спорта. Еще можно в жмурки и салки на Олимпиаде играть – это то же самое.

В свое время мы играли три на три только во дворе, чтобы отработать какие-то элементы и научиться лучше играть в настоящий баскетбол», — передает слова Жармухамедова «Чемпионат».

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