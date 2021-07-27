Олимпиада. Баскетбол 3x3. Женщины. 1/2 финала. Россия играет с Китаем, США победили Францию

В среду, 28 июля, на Олимпиаде в Токио проходят решающие матчи баскетбольного турнира 3x3 среди женских команд.
В полуфинале Россия играет с Китаем, США были сильнее Франции (18:16).
Позже в этот же день состоятся матч за 3-е место и финал.
Олимпийский турнир по баскетболу 3x3
Токио, Япония
Женщины
1/2 финала
США – Франция – 18:16
28 июля. 11.00
РОССИЯ – Китай – 16:12 (матч идет)
28 июля. 12.10
Матч за 3-е место
28 июля. 14.45
Финал
28 июля. 15.55
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Почему бы не отправить на турнир Алексея Шведа? Нельзя ли доминировать с помощью семифутера? А есть тут свой Джордан? Задаем стыдные вопросы о баскетболе 3х3
Он вам не стритбол. Как быстро вкатиться в баскетбол 3х3 и полюбить его
Баскетбол 3х3 дебютирует на Олимпиаде. Собрали все, что необходимо для быстрого погружения