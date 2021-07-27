Олимпиада. Баскетбол 3x3. Женщины. 1/2 финала. Россия играет с Китаем, США победили Францию

В среду, 28 июля, на в Токио проходят решающие матчи баскетбольного турнира 3x3 среди женских команд.

В полуфинале Россия играет с Китаем, США были сильнее Франции (18:16).

Позже в этот же день состоятся матч за 3-е место и финал.

Олимпийский турнир по баскетболу 3x3

Токио, Япония

Женщины

1/2 финала

США – Франция – 18:16

28 июля. 11.00

РОССИЯ – Китай – 16:12 (матч идет)



28 июля. 12.10

Матч за 3-е место

28 июля. 14.45

Финал

28 июля. 15.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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