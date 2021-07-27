Олимпиада-2020, 29 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 17 комплектов медалей

29 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей в 8 видах спорта.

29 июля

Расписание финалов

Академическая гребля

Двойка, мужчины

3.18

Двойка, женщины



3.30

Российские участницы: Василиса Степанова – Елена Орябинская

Двойка парная, легкий вес, мужчины



3.50

Двойка парная, легкий вес, женщины

4.10

Плавание

800 м, вольный стиль, мужчины

4.30

200 м, брасс, мужчины

4.44

Российский участник: Антон Чупков

200 м, баттерфляй, женщины

5.28

Российская участница: Светлана Чимрова

100 м, вольный стиль, мужчины

5.37

Российский участник: Климент Колесников

4x200 м, вольный стиль, женщины

6.31

Сборная России выступит в заплыве

Стендовая стрельба

Трап, женщины

8.30

Российские участницы: Екатерина Субботина, Дарья Семьянова

Трап, мужчины

9.30

Российский участник: Алексей Алипов

Гребной слалом

Каноэ, женщины

9.55

Российская участница: Алсу Миназова

Дзюдо

До 78 кг, женщины

11.00

Российская участница: Александра Бабинцева

До 100 кг, мужчины



11.00

Российский участник: Нияз Ильясов

Фехтование

Командные соревнования, рапира, женщины

12.30

Сборная России выступит в четвертьфинале

Спортивная гимнастика

Многоборье, женщины

13.50

Российские участницы: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова

Настольный теннис

Женщины

14.00 – матч за бронзу, 15.00 – финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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