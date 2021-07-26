Степанова и Орябинская завоевали для России первую за 17 лет олимпийскую медаль в академической гребле

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро Олимпиады-2020 в академической гребле в двойках.

Степанова и Орябинская финишировали вторыми (6.51,45) и уступили только команде Новой Зеландии.

Для России эта медаль стала первой с Игр-2004 в Афинах. Тогда золото взяла мужская парная четверка: Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин, Николай Спинев.

🥈 Cенсационное серебро в гребле! Степанова и Орябинская удивили! Шикарное начало нового дня Олимпиады – онлайн

Вы не знаете ни одного гребца в мире, кроме Губерниева. Вот его ода этому суровому спорту