Степанова и Орябинская завоевали для России первую за 17 лет олимпийскую медаль в академической гребле

Теги академическая гребля сборная России жен Олимпиада-2020 Елена Орябинская Василиса Степанова Гребля

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро Олимпиады-2020 в академической гребле в двойках.

Степанова и Орябинская финишировали вторыми (6.51,45) и уступили только команде Новой Зеландии.

Для России эта медаль стала первой с Игр-2004 в Афинах. Тогда золото взяла мужская парная четверка: Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин, Николай Спинев.

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