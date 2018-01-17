На Олимпиаде-2020 выступят по меньшей мере 169 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ (Outsports)

На Олимпийских играх в выступят по меньшей мере 169 спортсменов, которые являются представителями .

Об этом сообщает американский сайт Outsports.

По информации портала, это в три раза больше, чем на Олимпиаде-2016 в Рио.

На Играх-2020 не менее 27 стран будут представлены хотя бы одним ЛГБТ-спортсменом. Выступать они будут в 30 видах спорта.

Равенство на Олимпиадах: на первые Игры женщин не пускали, а теперь они выступают во всех видах (есть даже два – только для них)

На Играх-2021 впервые выступят трансгендеры, а в США мальчикам разрешили соревноваться с девочками (если они ощущают себя девочками)