На Олимпиаде-2020 выступят по меньшей мере 169 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ (Outsports)

Теги Олимпиада-2020 ЛГБТ натив Легкая атлетика

На Олимпийских играх в Токио выступят по меньшей мере 169 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ

Об этом сообщает американский сайт Outsports. 

По информации портала, это в три раза больше, чем на Олимпиаде-2016 в Рио. 

На Играх-2020 не менее 27 стран будут представлены хотя бы одним ЛГБТ-спортсменом. Выступать они будут в 30 видах спорта. 

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