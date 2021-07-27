Олимпиада-2020. Плавание. Кирпичникова выступит в финале на дистанции 1500 м вольным стилем, мужская сборная России – в эстафете 4x200 м

28 июля на Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в пяти дисциплинах по плаванию. В финале на дистанции 1500 м вольным стилем выступит Анастасия Кирпичникова.
Мужская сборная России выйдет на старт эстафеты 4х200 м вольным стилем.
Токио, Япония
Плавание
Финалы
200 м, вольный стиль, женщины
Начало – 4.41
200 м, баттерфляй, мужчины
Начало – 4.57
200 м, комплекс, женщины
Начало – 5.45
1500 м, вольный стиль, женщины
Начало – 5.54
Российская участница: Анастасия Кирпичникова.
4х200 м, вольный стиль, эстафета, мужчины
Начало – 6.26
Сборная России выступит в финале.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
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