Олимпиада-2020. Плавание. Кирпичникова выступит в финале на дистанции 1500 м вольным стилем, мужская сборная России – в эстафете 4x200 м

28 июля на Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в пяти дисциплинах по плаванию. В финале на дистанции 1500 м вольным стилем выступит Анастасия Кирпичникова.

Мужская сборная России выйдет на старт эстафеты 4х200 м вольным стилем.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Плавание

Финалы

200 м, вольный стиль, женщины

Начало – 4.41

200 м, баттерфляй, мужчины

Начало – 4.57

200 м, комплекс, женщины

Начало – 5.45

1500 м, вольный стиль, женщины

Начало – 5.54

Российская участница: Анастасия Кирпичникова.

4х200 м, вольный стиль, эстафета, мужчины

Начало – 6.26

Сборная России выступит в финале.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника