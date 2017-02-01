Четырехкратная олимпийская чемпионка Симоне Байлс не выступит в личном многоборье на Олимпиаде-2020

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симоне Байлс не примет участия в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

Накануне Байлс снялась с командного многоборья. Она успела выступить только в опорном прыжке, после чего отказалась соревноваться из-за психологических проблем. Первое место заняла российская команда.

«После медицинского обследования Симоне Байлс снялась с личного многоборья. Мы всем сердцем поддерживаем решение Симоне и приветствуем ее смелость в определении приоритетов своего благополучия.

Ее мужество еще раз показывает, почему она является образцом для подражания для стольких людей», – говорится в твиттере Федерации спортивной гимнастики США. 

Вместо Байлс за сборную США выступит Кэри Джейд. 

Соревнования гимнасток в личном многоборье на Играх-2020 пройдут 29 июля.

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