«Оттава» обменяла Дадонова в «Вегас»

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Нападающий Евгений Дадонов переходит в «Вегас».

«Оттава» обменяла россиянина на защитника Ника Холдена и выбор в третьем раунде драфта-2022.

Контракт 32-летнего Дадонова с зарплатой 5 миллионов долларов в год будет действовать до конца сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне он набрал 20 (13+7) очков при полезности «-9» в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

На счету 34-летнего Холдена 2 (0+2) балла при полезности «+3» в 17 играх.

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