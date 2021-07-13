Пойнт подписал 8-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 9,5 млн долларов в год

договорилась о подписании долгосрочного контракта с нападающим .

Срок нового соглашения 25-летнего форварда и «Лайтнинг» рассчитан на восемь лет.

Общая сумма сделки – 76 миллионов долларов. Средняя зарплата канадца составит 9,5 млн долларов в год. Соглашение начнет действовать через сезон.

По текущему контракту Пойнт получает 6,75 млн долларов в год.

В прошлом сезоне нападающий набрал 48 (23+25) очков в 56 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 23 (14+9) балла в 23 играх.

Пойнт выступает за «молний» с сезона-2016/17. Он был выбран в 3-м раунде драфта-2014 под общим 79-м номером.

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