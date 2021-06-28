Черчесова поддержали в РФС, а Путин сказал о смене кадров, Месси стал свободным агентом, человек с Первого канала в «Спартаке», на игры ЦСКА по QR-коду и другие новости футбола

1. Президент России Владимир Путин во время прямой линии высказался о футбольной и хоккейной сборных: «Нужно подумать, что изменить, имея в виду и кадры. Потенциал у нас хороший». Черчесов и Брагин – на выход?

2. Следом технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие! Все свалили на футболистов: «Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил», «Увольнение Черчесова не обсуждалось. Говорили, что нужно лучше готовить игроков», «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше». В то же время партнеры РФС недовольны Черчесовым, они считают, что некоторые слова тренера портят их имидж.

3. Сам Станислав Саламович, оценивая выступление сборной России на Евро-2020, сказал вот что: «Возможно, сборной не хватило куража и эмоций. В функциональном плане команда была готова хорошо». Он попросил перенести 6-й тур РПЛ из-за матча с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

4. Внезапно сообщили, что техком РФС выступил за ужесточение лимита на легионеров, но оказалось, что это частное мнение вице-президент РФС Никиты Симоняна, а на заседании это не обсуждалось.

5. Лионель Месси стал свободным агентом. Срок контракта 34-летнего аргентинского нападающего с «Барселоной» истек. Что будет дальше? Новый контракт или прощание?

6. В совете директоров «Спартака» новый член – заместитель генерального директора, руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями: «Для меня важно, чтобы количество новостей со знаком «плюс» превалировало над новостями со знаком «минус». Зарема вопрошает: «Хоть кто-нибудь придет в футболе разбирающийся профессионально?»

7. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может вернуться в сборную России. Он один из кандидатов РФС. Есть такая информация. Интерес к этой работе выразили также экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и работавший в «Спартаке» Массимо Каррера.

8. На матчи ЦСКА будут пускать по QR-коду. Ранее в Москве запретили спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек, при допуске только участников с QR-кодами отграничения отменяются. РПЛ попросила Роспотребнадзор разъяснить необходимость вакцинации игроков и порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам.

9. Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес возглавил «Эвертон». «Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту главным тренером. А «Фиорентина» Александра Кокорина назначила Винченцо Итальяно из «Специи».

10. Болельщик с флагом России пришел на матч Швеция – Украина, и его там побили. Посольство РФ в Великобритании запросило информацию у полиции. Сам парень считает: «Все из-за политики, в футболе такого не нужно. Большинство поддерживало».

11. Трансферы. «МЮ» договорился с «Боруссией» о трансфере Санчо за 85+10 млн евро и рассматривает Горетцку на случай ухода Погба. «Ювентус» хочет подписать Жезуса, если Роналду уйдет в «ПСЖ», то клуб может забрать Икарди. «Бавария» хочет 90 млн евро за Комана. «ПСЖ» намерен предложить Рамосу контракт по схеме «1+1», игрок хочет получать 13 млн евро в год.

Защитник «Локо» Игнатьев перешел в «Рубин». Также «Локомотив» покинули Эдер, Кверквелия и Коченков. «Динамо» заплатит за 18-летнего грузинского хавбека Гагнидзе 1,5 млн евро и борется за защитника «Вест Хэма» Фабиана Бальбуэну.

12. Стали известны важные даты! «Барселона» примет «Реал» 24 октября в новом сезоне Ла Лиги. Ответное класико пройдет 20 марта.

13. Пьяный брат Александра Кокорина пытался с другом попасть в место, где шла прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, и называл полицейских нищебродами. Киилла задержали, а потом оштрафовали на 4 тысячи рублей за неподчинение полиции. Он не понимает, за что с ним так обошлись.

14. «Ювентус» потеряет 320 млн евро за три финансовых года из-за пандемии коронавируса. Клуб назначил на важную должность экс-руководителя «Феррари» Маурицио Арривабене.

15. Украинец Беседин пропустит полгода. Он получил травму связок колена в игре со Швецией. Маркус Даниэльссон извинился перед соперником за грубость. Капитан украинцев Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 больным и нуждающимся детям.

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