Черчесов о Евро: «Возможно, сборной не хватило куража и эмоций. В функциональном плане команда была готова хорошо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги заседания технического комитета РФС.

«Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на . Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру – функциональную, тактическую, психологическую – и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным.

Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.

В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.

Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», – приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

«Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил». Техком РФС об итогах Евро

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