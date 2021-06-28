«Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил». Техком РФС об итогах Евро

Член технического комитета РФС, глава Объединения отечественных тренеров прокомментировал выступление сборной России на и отчет главного тренера команды .

«Черчесов на заседании технического комитета представил очень подробный отчет, он был основан на выкладках из тренировочного процесса, тестирования и оценках даже биохимического анализа крови. Все было представлено.

Все эти цифры показывают то, что и так визуально было видно: мы в физическом плане не уступили никому. А вот уровень мастерства футболистов, по общему мнению техкома, уступает. Надо заниматься развитием детско-юношеского футбола, только тогда мы сможем получать нормальный приток футболистов.

Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.

Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном этапе чемпионата мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено», – сказал Гершкович.

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