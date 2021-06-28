«Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил». Техком РФС об итогах Евро

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Член технического комитета РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020 и отчет главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Черчесов на заседании технического комитета представил очень подробный отчет, он был основан на выкладках из тренировочного процесса, тестирования и оценках даже биохимического анализа крови. Все было представлено.

Все эти цифры показывают то, что и так визуально было видно: мы в физическом плане не уступили никому. А вот уровень мастерства футболистов, по общему мнению техкома, уступает. Надо заниматься развитием детско-юношеского футбола, только тогда мы сможем получать нормальный приток футболистов.

Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.

Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном этапе чемпионата мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено», – сказал Гершкович.

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